Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi

22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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