Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi
22.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2011'deki avukatlıktan hakim/savcılığa geçiş sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 44 kişi için gözaltı kararı verdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak