Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.
13.12.2019 08:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:31
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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