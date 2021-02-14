Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı

14.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:22
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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