ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı dönemde icra ediyoruz" dedi.

Bu yılın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'ndan önce YAŞ heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal yer aldı. Heyet, Türk bayrağı motifli çelenk ile Aslanlı Yol'dan yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA