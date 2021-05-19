ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.