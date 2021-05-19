ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI
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ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt genelinde saat 19.19'da düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katıldı. Erdoğan, beraberinde gençlerle birlikte saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI
ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI
ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI
ANKARA CUMHURBASKANI ERDOGAN, TUM YURTTA OKUNAN ISTIKLAL MARSI'NA ESLIK ETTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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