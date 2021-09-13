ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ - Haberler
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ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlediği toplantıya telefonla katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlediği toplantıya telefonla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın telefonuyla yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir."

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.

ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ

ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ

ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ

ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ
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Haber: ANKARA-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYANET'İN PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANARAK KATILIMCILARA SESLENDİ - Haberler
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