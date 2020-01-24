Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 24 Ocak Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti

24.01.2020 01:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:00

Ankara'da Cuma namazı saat kaçta internette bolca sorgulanıyor. Cuma namazı saati, namaz için hazırlanan Müslümanlar tarafından her hafta kontrol ediliyor. Mübarek Cuma namazında ön safta yer almak, geç kalmamak isteyenler Diyanet Cuma namazı vakti nedir öğrenmek istiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre 24 Ocak Cuma günü için Ankara Cuma namazı saati...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 24 Ocak Cuma günü Ankara'da Cuma namazı saati 13.06

Diğer illerin ve ilçelerin namaz vakitlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI VE CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü müminlerin haftalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar. Zira Yüce Allahımız: "Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah'ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın" buyurmuştur.

Cuma Namazı, müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık "Vakit Sünneti" kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma Namazı'nın farzlarındandır.

Farz cemaatle kılındıktan sonra Cuma'nın son sünneti niyetiyle dört, Ahir Zuhur niyetiyle dört ve Vaktin sünneti niyetiyle iki rekat namaz daha kılkınır. Ahir zuhur namazının aynen Cuma'nın ilk sünneti gibi kılmak daha sevaptır.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

1. Müslüman olmak,

2. Akıllı olmalı,

3. Ergenlik çağına gelmiş olmak,

4. Erkek olmak,

5. Hür ve serbest olmak,

6. Mukim olmak (misafir olmamak),

7. Sağlıklı olmak,

8. Kör olmamak,

9. Ayakları sağlam olmak.