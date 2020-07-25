ANKARA 'Çocuklar yaptıkları eylemin suç olduğunun farkında değil'
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ANKARA 'Çocuklar yaptıkları eylemin suç olduğunun farkında değil'

'Çocuklar yaptıkları eylemin suç olduğunun farkında değil'ANKARA'da geçen hafta 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan hepsi de 18 yaşından küçük, suça sürüklenen 4 çocuktan 1'ine tutuklama, 1'ine ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.

25.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:45

'Çocuklar yaptıkları eylemin suç olduğunun farkında değil'

ANKARA'da geçen hafta 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan hepsi de 18 yaşından küçük, suça sürüklenen 4 çocuktan 1'ine tutuklama, 1'ine ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si serbest bırakıldı. Çocuklardan birinin avukatlığının üstlenen Fatma Bodur Gönülal, "Karıştıkları olayları sıradan bir olay gibi anlatıyorlar. Çoğu yaptıkları eylemin suç olduğunun bile farkından değil" dedi.

Yenimahalle ilçesinde, 14-17 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç ve bir yankesicilik olayıyla ilgili polisin yaptığı çalışma sonucu hepsi 18 yaşından küçük, K.C., S.Y., Ö.Y. ve S.K. yakalandı. Yapılan araştırmada suça sürüklenen çocuklardan K.C'nin 8 motosiklet hırsızlığı, 5 otodan hırsızlık, 2 yağma, bir kasten yaralama, S.Y'nin 19 motosiklet hırsızlığı, 9 bisiklet hırsızlığı, 8 oto hırsızlığı, 2 mala zarar verme, 2 yağma, Ö.Y'nin 2 açıktan hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, bir iş yerinden hırsızlık, bir suç uydurma, S.K'nin bir motosiklet hırsızlığı, bir konut dokunulmazlığı ihlali, bir taksirli yaralama suçlarından haklarında kayıt olduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda psikolog ve avukat gözetimde ifadeleri alınan çocuklar, karıştıkları olayları itiraf etti. Savcılık işlemlerinin ardından çocuklardan birine tutuklama, birine ev hapsi tedbiri uygulanırken, 2'si serbest bırakıldı.

'EYLEMLERİNİN SUÇ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLLER'

Çocuklardan birinin avukatlığını üstlenen Fatma Bodur Gönülal, daha önce de birçok kez suça sürüklenen çocukların ifadesinde yer aldığını, bu işlemler sırasında çocuklardan çoğunun yaptıkları eylemlerin suç olduğunun bile farkında olmadıklarını anladığını belirterek, "Çocuk suç işleyerek doğmaz. Aslında doğduğu yer, bulunduğu çevre çocuğu suça sürükler. Tutuklama tedbiri suça sürüklenen çocuklar için uygulanacak en son tedbirdir. Bu aşamaya gelene kadar suç işlemesini önleyecek bazı tedbirler alınması gerekiyor. Bununla ilgili özel kanunlarımız da var. Örneğin 12 yaşından küçük çocuklar için hiçbir cezai işlem yapılamıyor. 12 yaşından büyükler için ise bazı durumlarda tutuklama tedbiri uygulanıyor. Ancak bu aşamaya gelene kadar, çocukların suç ortamından uzaklaştırılması için koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması gerekiyor. Tüm bu tedbirler alındıktan sonra çocuk suç işliyorsa tutuklama tedbiri uygulanır" dedi.

'ÇOCUKLARI ÇOCUKKEN KORUMAK GEREKİYOR?

Avukat Gönülal, en önemli sorunun çocukların yaptıkları eylemleri suç olarak görmemeleri olduğunu vurgulayarak, "Bulundukları sosyal çevrede, arkadaş çevrelerinde bu onlar için sıradan bir alışkanlık gibi. Bakkaldan ekmek almayla birinin motosikletini çalmak arasında çok bir fark görmüyorlar. Bunu bulundukları sosyal çevrede herkes yaptığı için onlar için de normal bir eylem oluyor. Dolayısıyla çocukların suça bakış açısını değiştirme ve toplumsal yükümlülüklerini öğretmek için de bazı tedbirler alınmalı.13 yaşındaki bir çocuğun 60 kez hırsızlık olayına karışması bunun bir sonucu. Bu ilerleyen yaşlarda çok daha büyük sorunlara neden oluyor. O nedenle çocukları çocukken korumak gerekiyor. Onların yeri adliyeler değil, eğitim kurumları, ailesinin yanı, top oynayabileceği, etkinlik yapabileceği sosyal çevre olmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

ANKARA 'Çocuklar yaptıkları eylemin suç olduğunun farkında değil'

Kaynak: DHA

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