Ankara Çiğdem Mahallesi'nde yapımı süren kapalı yüzme havuzu inşaatı tamamlanıyor Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Çiğdem Mahallesinde yapımı sürdürülen kapalı yüzme havuzu inşaatında sona gelindi.

Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından Çiğdem Mahallesinde yapımı sürdürülen kapalı yüzme havuzu inşaatında sona gelindi.

Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde yapımına başladığı yüzme havuzunda çalışmalara hız vererek havuz testlerinin ardından çevre düzenlemesine başladı.

Çiğdem Mahallesinde yapımı süren yüzme havuzu yarı olimpik standartlarda hizmet verecek. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanarak sonbahardan itibaren Çankayalılara hizmet vermeye başlaması planlanan havuzun içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.

MEB protolü ile çocuklara yüzme eğitimi

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya'da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Sonbaharda pandemi koşullarında iyileşme olması halinde hizmete açmayı planlıyoruz. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız da yeni havuzumuzdan yararlanabilecekler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA