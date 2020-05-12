ANKARA Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
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ANKARA Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştiANKARA'da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı.

ANKARA Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
12.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:28

Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

ANKARA'da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partinin görüntülerine DHA ulaşırken, olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Olay, nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Müslim SARIYAR/ANKARA, (DHA) -

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ANKARA Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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