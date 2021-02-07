Ankara çiçekçi esnafı Sevgililer Günü'ne hazır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulan çiçekçi esnafının hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulan çiçekçi esnafının hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, sektörün Kovid-19 salgını kısıtlamalarından muaf tutulması yönündeki taleplerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygun bulunması dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Vatandaşların, semtlerinde yürüme mesafesinde bulunan çiçekçilerden alışveriş yapabileceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İyi niyetlerle başlattığımız bu girişime, sipariş vererek katkı sağlayalım, aylardır iş yapamayan esnafımızın yüzünü güldürelim. Çiçekçilerimiz 12 Şubat Cuma akşamından başlayarak 3 gün boyunca saat 20.00 ile 24.00 arası evlere servis yapabilecek. 13 Şubat Cumartesi ve 14 Şubat Pazar günleri de saat 10.00 ile 17.00 arası iş yerinde satış gerçekleştirerek hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de pandemiden bunalan vatandaşlarımıza moral olacak."

Salgın nedeniyle ciroları ciddi oranda düşen çiçekçiler için hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulma kararının müjde niteliğinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çiçekçi esnafı işlerde hareketlilik olması için 14 Şubat'ı bekliyordu. Sevgililer Günü'ne çiçekçi esnafı tamamen hazır. Stoklar mevcut. Geriye bir tek sevdiklerimizi sevindirmek için çiçek siparişi vermek kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 9 Şubat Salı günü düzenleyecekleri toplantıda çiçekçilik sektörünün sorunlarını masaya yatıracaklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal