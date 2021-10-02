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ANKARA CHP'li Öztrak: Vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge- denetimi sağlayacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, ülkemizi huzura ve refaha kavuşturacak yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge- denetimi sağlayacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, ülkemizi huzura ve refaha kavuşturacak yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu ülkeye getirmekte kararlıyız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı. Toplantı sonrası CHP'li Öztrak, genel merkezde açıklama yaptı. Öztrak, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi, 'Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü bu sabah kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün MYK toplantımızı, TBMM çatısı altında gerçekleştirdik. TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılının milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin, TBMM'nin etkin şekilde çalışmasına çok ihtiyacı var" dedi.

'DOSTLARIMIZLA BERABER BU KUTLU HEDEFE ULAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren CHP'li Öztark, "Artık şu hakikat anlaşılmıştır; Türkiye'mizin en büyük güvencesi, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin iradesi ve o iradenin tecelli ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz de milletimiz de pespaye vesayet sisteminden kurtulmak istiyoruz. İşte bu nedenle yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında denge- denetimi sağlayacak, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracak, ülkemizi huzura ve refaha kavuşturacak yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu ülkeye getirmekte kararlıyız. 'Millet İttifakı'nın iktidarında, milletimizin her kesiminden demokrasi ve özgürlük aşığı dostlarımızla beraber bu kutlu hedefe ulaşacağız. Milletimizin kaderine pranga vurmak isteyen, bu ucube tek adam vesayet rejimini tarihin çöplüğüne milletimizle beraber göndereceğiz" diye konuştu.

'ÜLKE İYİ YÖNETİLİRSE HER SORUNUN ÇÖZÜMÜ VAR'

CHP Sözcüsü Öztrak, milletin umutsuzluğa kapılmamasını isteyerek, "Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde biz iş başına geleceğiz. Milletimiz rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Yargı bağımsız, medya özgür olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak, istişare olacak. Borçla değil üreterek büyüyeceğiz. Bu topraklarda dijital devrimin önünü açacağız. Gençlerimizin karşısında değil yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacağız. 'Yeşil Mutabakat'a uyum sağlayacağız. Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza, gözümüz gibi bakacağız. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine dayanan milli ve onurlu bir dış politikamız olacak" dedi.

ANKARA CHP'li Öztrak: Vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız

ANKARA CHP'li Öztrak: Vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız

ANKARA CHP'li Öztrak: Vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız

ANKARA CHP'li Öztrak: Vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız
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