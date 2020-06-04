ANKARA CHP'li Karaca: 'Su Kanunu' yasallaştırılmalıdır
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ANKARA CHP'li Karaca: 'Su Kanunu' yasallaştırılmalıdır

CHP'li Karaca: 'Su Kanunu' yasallaştırılmalıdırCHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Sulak alanların ve su varlığımızın korunmasını, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişimini yasal güvenceye kavuşturacak Su Kanunu yasallaştırmalıdır" dedi.

04.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:45

CHP'li Karaca: 'Su Kanunu' yasallaştırılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Sulak alanların ve su varlığımızın korunmasını, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişimini yasal güvenceye kavuşturacak Su Kanunu yasallaştırmalıdır" dedi.

CHP'li Karaca, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Karaca, 5 Haziran'ın, 1972 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar ile 'Dünya Çevre Günü' kutlandığını hatırlatarak, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde yaşanan ölümlerin ve salgının yayılma hızının bir kez daha dikkatlice ve etraflıca düşünülmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Karaca, "Salgının boyutunun bu kadar kısa zamanda çok fazla yıkıcı olmasının altında yatan nedenlerin en başında, doğanın insan hizmetine sunularak yok edilişi olduğu gerçeği geliyor. Pandemi sonrası kalkınma anlayışının asla eskisi gibi olmayacağı, sürdürülebilir kalkınmanın doğayla barışık, uyumlu bir modelleme ile yeşil ekonomik kalkınmaya evirilmesi gerektiği; hem bilim hem de ekonomi çevrelerinde kabul gören bir görüş haline geldi" diye konuştu.

Karaca, Türkiye'nin giderek su fakiri olan bir ülke durumuna geldiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle sulak alanların ve su varlığımızın korunmasını, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişimini yasal güvenceye kavuşturacak Su Kanunu derhal yasalaştırmalıdır. Ancak tek akılla değil, sivil toplum, ilgili meslek odaları ve bilim insanlarının da içinde olacağı ortak akılla yasallaştırılmalıdır. İklim krizine karşı tüm canlılar için en temel hak olan yaşam hakkını savunacak tarihsel sorumluluk ve iklim borcu prensiplerini içeren bir İklim Yasası hazırlanmalı ve yasallaşması sağlanmalıdır. Yeni yeşil anlaşmayı ülkemiz koşullarıyla ele alarak, fosil yakıtlardan yani kömürlü termik santrallerden enerji üretme anlayışından bir takvim dahilinde tamamen vazgeçilmelidir. Temiz, erişilebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlayacak adil geçiş eylem planları hazırlanmalıdır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek yaygınlaştırılması, ihtiyaç fazlası oluşacak enerjinin dar gelirli vatandaşlarımıza, enerji maliyeti altında ezilen esnaf ve işletmelere uygun koşullarda, dayanışma ağları oluşturarak ulaştırılması sağlanmalıdır."

ANKARA CHP'li Karaca: 'Su Kanunu' yasallaştırılmalıdır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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