ANKARA CHP'li Erkek: Bizde tekli baro esastır
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ANKARA CHP'li Erkek: Bizde tekli baro esastır

CHP'li Erkek: Bizde tekli baro esastırCHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bizde ve tüm dünyada tekli baro esastır.

02.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:09

CHP'li Erkek: Bizde tekli baro esastır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bizde ve tüm dünyada tekli baro esastır. Her ilde o ilin barosu olmalıdır ve avukatların o baroya üye olma zorunluluğu avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olma niteliği gereği çok önemlidir" dedi.

CHP'li Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, baroların ve meslek örgütlerinin ciddi sorunları olduğunu bildirdi. Hükümetin, 'çoklu baro' sistemi getirmek istediğini kaydeden Erkek, "Bizde ve tüm dünyada tekli baro esastır. Her ilde o ilin barosu olmalıdır ve avukatların o baroya üye olma zorunluluğu avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olma niteliği gereği çok önemlidir" dedi.

'BAROLAR TAVIR KOYDU'

Erkek, hükümetin üzerinde çalıştığı meslek örgütlerinin yapısıyla ve seçimleriyle ilgili düzenlemelere tüm meslek örgütlerinin karşı olduğunu ifade ederek, "Dün Ankara'da baro başkanları bir araya geldi. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği önemli bir açıklama yaptı; 'böyle bir dönemde avukatlık kanunu üzerinde çalıştığınız tüm değişiklikleri lütfen çekin, vazgeçin' dediler. Tüm barolar bir tavır koydu. Avukatlık kanununda değişiklik yapmak istiyorsanız asıl muhatabınız barolardır. Barolar, meslek örgütleri, Adalet Bakanlığı, duayen hukukçular ve konunun uzmanları istemiyor, getirilmek istenen değişikliği" ifadelerini kullandı.

'UMARIM DİKKATE ALIRLAR'

Baroların güçlü olmasının, vatandaşın güçlü olması anlamına geldiği kaydeden Erkek, tarih boyunca baroların bireyleri koruduğunu ve savunduğu bildirdi. Erkek, "Siz avukatlık mesleğini, baroları zayıflatırsanız aslında vatandaşın hak ve özgürlüklerini zayıflatırsınız. Umarım tüm meslek örgütlerinin haklı taleplerini ve çağrılarını dikkate alırlar, Meclis'e böyle bir teklifi getirmezler. Bugün barolar, hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

ANKARA CHP'li Erkek: Bizde tekli baro esastır

Kaynak: DHA

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