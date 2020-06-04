ANKARA CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü
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ANKARA CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3)CHP'LİLER, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KAPISINA 'ANAYASA' KİTAPÇIĞI BIRAKTIEnis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından çeşitli yollarla kararı protesto eden CHP'li bazı milletvekilleri, Grup...

ANKARA CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü
04.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:39

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın vekilliği düşürüldü (3)

CHP'LİLER, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN KAPISINA 'ANAYASA' KİTAPÇIĞI BIRAKTI

Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından çeşitli yollarla kararı protesto eden CHP'li bazı milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un makamının kapısına 'Anayasa ve TBMM İçtüzük' kitapçığı bıraktı. Alkışlarla Şentop'u protesto eden milletvekilleri, 'hak hukuk adalet' sloganları attı. CHP'li Engin Altay ise burada yaptığı konuşmada, "Anayasa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na hatırlatmaktan utanç duyuyorum. Bugün ayıplı bir gündür. Bu tabloya herkesin düşünmesi ve üzülmesi gereken bir gündür" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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