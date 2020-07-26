ANKARA CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu (2)PM'NİN EN GENÇ ADAYI 19 YAŞINDACHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda en genç Parti Meclisi (PM) üyesi adayı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican oldu.

CHP'de PM ve YDK adayları belli oldu (2) PM'NİN EN GENÇ ADAYI 19 YAŞINDA CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda en genç Parti Meclisi (PM) üyesi adayı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican oldu. CHP Bakırköy Gençlik Kollarında siyasete başladığını söyleyen Esra Dirican "15 yaşından beri siyasetle ilgileniyorum. Genç bir PM üyesi adayı olduğum için çok mutluyum. En genç PM üyesi adayı olmak gurur ve onur verici. Umarım PM'ye seçilirim. Seçim sonuçlarını merakla bekliyorum. Gençlerin temsilcisi olmak istiyorum" dedi. Kaynak: DHA