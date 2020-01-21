Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
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Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldıANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

21.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:15
Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

ANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
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