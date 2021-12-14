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Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı Ankara'da çevre yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da çevre yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza ; 21.00 sıralarında Ankara çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 35 AD 2965 plakalı otomobil sürücüsü, İstanbul istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 MVS 77 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonucunda 2 otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

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