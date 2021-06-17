Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı
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Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı'na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı'na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. 9 yaşında hayatını kaybeden Mirsat Sefil'in yakınları yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayı'na serinlemek için giren 9 yaşındaki Mirsat Sefil bir anda akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük çocuğun amcası Murat Sefil, başka canların yanmaması için bir an önce boğulma olayın yaşandığı yerde yetkililerin önlem almasını istedi. Yakınları küçük çocuğun memleketi olan Erzurum'a götürülerek orada defnedileceğini söylediler.

Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı
Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı
Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı
Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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