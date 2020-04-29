ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu
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ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

Çarşının merdivenlerinde ölü bulunduANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu.

ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu
29.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:57

Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nın merdivenlerinde, ceset bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin Osman Y.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Altındağ'daki Ulus Meydanı'nda bulunan 100'üncü yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşının merdevinlerinde bir erkeğin oturur halde hareketsiz durduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ceset üzerinde kimlik tespiti için inceleme yaptı. Cesedin, Osman Y.'e ait olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Osman Y.'nin, yüzünde maske ve yanında yemek kabı olduğu görüldü. Osman Y.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANKARA Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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