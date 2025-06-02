Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 2.06.2025 16:00:00

Detay: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde İle 1502 Sokak Köşede Bulunan Q110'lik Pe Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde, 1502 Sokak, 1501 Sokak, 1545/2 Sokak Ve Civarı