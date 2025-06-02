Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çankaya ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara Çankaya su kesintisi saatleri...
Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2025 11:40:00
Tamir Tarihi: 2.06.2025 16:00:00
Detay: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde İle 1502 Sokak Köşede Bulunan Q110'lik Pe Boru Arızasından Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: İşçi Blokları Mahallesi 1506 Cadde, 1502 Sokak, 1501 Sokak, 1545/2 Sokak Ve Civarı