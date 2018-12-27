Ankara Buz Kesti

Ankara'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından gelen ayazla birlikte tüm şehir buz tuttu.

Tüm yurdu saran soğuk hava dalgası Ankara'da da etkisini sürdürüyor. Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar yağan karın ardından tüm şehir kuru ayazın etkisinde kaldı. Soğuk havanın etkisiyle termometreler -8 dereceyi gösterirken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken, Kuğulu Park, Abdi İpekçi Parkı gibi yerlerdeki süs havuzları dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Ankara'da bugün hava sıcaklığının en yüksek 0 derece olması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA