Ankara Büyükşehirden lavanta üreticilerine destek

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi teşvik amacıyla önce yem bitkisi tohumu dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, arazisine lavanta ekmek isteyen herkese de lavanta dağıtacak.

Yerli üretimi ve yerli üreticiyi teşvik amacıyla önce yem bitkisi tohumu dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, arazisine lavanta ekmek isteyen herkese de lavanta dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si çiftçi katkı payı ile Başkentli lavanta üreticilerine fide desteği sağlayacak. En az 1 dekarlık, en fazla 10 dekarlık alana kadar arazisi olan vatandaşlara sonbahar aylarında lavanta fidesi dağıtımı yapılacak.

Başkent'te ithal bitki ve çiçek ekimine son veren, kent genelinde yeşil alanlar ile orta refüjlerde az su isteyen lavanta ekiminin yaygınlaştırılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, fide temini bulmakta zorlanan lavanta üreticilerini de unutmadı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bir yandan Ankara iklimine dayanıklı ve işçiliği az olan lavantayı kendisi yetiştirirken, bir yandan da bu destek sayesinde yerli üreticileri lavanta ekmeye teşvik edecek.

Çiftçinin ve yerli bitki üreticilerinin alternatif ürün çeşitliliğine yönelmesini de amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, lavanta fidesi için ön kayıtları almaya başladı. 1 dekar ile 10 dekar arasında arazisi olan ve lavanta ekmek isteyen herkesin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ya da İlçe Tarım Müdürlüklerine bizzat başvuruda bulunması gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA