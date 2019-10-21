Ankara Büyükşehirden gürültüsüz bir başkent için önemli adım

21.10.2019 22:09

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan "Ankara Gürültü Eylem Planı" için protokol imzalandı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cumali Kınacı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz'ın imzaladığı protokolle daha gürültüsüz ve huzurlu bir Başkent için işbirliği yapılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve gürültü kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesine yönelik hazırlanan "Gürültü Eylem Planı"nın şehrin tamamına uygulanabilirliği uzmanlar tarafından sahada incelenecek. Stratejik Gürültü Haritası dikkate alınarak iki yıl boyunca insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen gürültünün kontrolü ve azaltılması amacıyla karayolu, demiryolu ve endüstri kaynakları üzerinde detaylı araştırma yapılacak.



Gürültünün azaltılması için tedbirler alınacak



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzaladıkları protokolle Ankara'da gürültü azaltım senaryolarını hayata geçireceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Bu çalışmanın sonucunda Ankara'da gürültü kaynaklarının neler olduğu ve nerelerde olduğu net olarak ortaya konacak. Bundan sonra gürültünün azaltılması için hangi kurumun ne yapması gerekiyor bunlar belirlenecek. Gürültünün azaltılması için uygulanacak tedbirler net olarak tespit edilecek. Sadece gürültü kaynaklarının azaltılması değil aynı zamanda imar planlarını da etkileyecek sonuçları ortaya çıkaracak bu çalışma ayrıca gürültüyü dikkate alarak yeni imar planlarının gözden geçirilmesine ve hazırlanmasına da katkıda bulunacak önemli bir adım olacak" dedi.



Protokolle Ankara'nın Avrupa Birliği uyum sürecinde önemli bir kademeyi daha atlayacağına dikkat çeken Kınacı, "Yapılan bu proje Avrupa Birliği çevresel gürültü direktifini de yerine getirmiş olacak. Özellikle endüstriyel kirlilik ve eğlence merkezlerinden kaynaklanan kirlilik de mutlaka dikkate alınacak" dedi.



Aksiyon planlarının hayata geçmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade eden TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz ise, "Hedefimiz, eylem planı çerçevesinde öncelikli olan alanlara gürültü bariyerleri yapılması" diye konuştu.



Başkentlilere sorulacak



"Gürültü Eylem Planı" kapsamında gürültü kirliliğinin ve yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ölçümler yapılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, anketlerle de vatandaşların görüşlerini soracaklarını vurguladı. Aslan, "Ankara'ya yapılacak her iş ve eylemde Ankaralıların görüşü alınacak ve gerektiğinde anket çalışmaları yapılarak Ankara için her zaman 'ortak akıl' esas olacaktır. Sessiz asfalt, gürültü bariyeri ve yeşil bariyerler gibi tedbirlerle Ankara'daki gürültü kirliliği en aza indirilecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA