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Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde başlattığı kent gezileri yoğun ilgi nedeniyle kış aylarında da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde başlattığı kent gezileri yoğun ilgi nedeniyle kış aylarında da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hem vatandaşların sosyalleşerek yaşadığı kenti yakından tanımasına imkan veren hem de yerel esnafın ekonomisine destek olmak amacıyla yaz aylarından itibaren düzenlediği kent gezileri, kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Başkent'in 15 ilçesine haftanın belirli günlerinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda otobüslerle gerçekleştirilen ücretsiz kent gezilerine haziran ayından bugüne kadar 8 bin 778 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Aralık'ta düzenlediği gezi programında Beypazarı Bağ Evi'nde yapılan kahvaltının ardından Tarihi Kent Müzesi'nden yöresel ürünlerin satıldığı pazarlara kadar birçok yeri ziyaret eden vatandaşlar, bir yandan yaşadıkları kenti yakından tanıma fırsatı bulurken bir yandan da yerel esnaftan alışveriş yaptı.

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir'in kent gezileri kış aylarında da yoğun ilgi görüyor

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İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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