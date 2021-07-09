Ankara Büyükşehir'in canlı ihale sayısı bin 595'e ulaştı
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Ankara Büyükşehir'in canlı ihale sayısı bin 595'e ulaştı

Ankara Büyükşehir'in canlı ihale sayısı bin 595'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mayıs 2019'da başlattığı uygulama ile canlı yayınladığı ihale sayısı bin 595'e ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mayıs 2019'da başlattığı uygulama ile canlı yayınladığı ihale sayısı bin 595'e ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği canlı yayınlanan mal ve hizmet alım ihaleleri, vatandaşlar ve firmalar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. ABB TV, Youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar canlı yayınlanan ihale sayısı bin 595 oldu. 26 aydır bu uygulamayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği mayıs ayında 74, haziran ayında ise 83 ihaleyi daha canlı olarak yayınlarken, tüm mal ve hizmet alım ihaleleri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ekranlardan da hem çalışanlar hem de ziyaretçiler tarafından takip edilebiliyor.

"Diğer belediyelere destek vermeye hazırız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışının canlı yayınlanan ihaleler sayesinde geliştiğine dikkat çekerek, "Canlı yayınlara geçme konusunda eksiklikleri olan belediyeler varsa, bu konudaki en tecrübeli belediye olarak teknik destek vermeye hazırız. Bu şeffaf yönetim anlayışının ülkemiz geneline yayılması bizi sadece mutlu eder. Tabii ki bunun öncülüğünü Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmamız da ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihteki yerini alacak. Her şey şeffaf, açık, vatandaşın gözünün önünde olunca kırımlar da artıyor. Hem halkın parasını doğru harcıyorsunuz hem de sizden kimse ihale istemiyor, sizi zorlayamıyor. Bu büyük bir konfor. Vatandaşın parasını yine vatandaşa harcayarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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