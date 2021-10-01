Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite okumak için Ankara'ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konser sürprizi yaptı.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite okumak için Ankara'ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konser sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı yurt ve otellerde kalan öğrencileri ünlü sanatçı Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserine götürerek misafir etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Üniversiteyi Ankara'da okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri kiralanan yurt ve otellere yerleştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat etkinliklere katılımlarını sağlamak için öğrencileri Başkent'te düzenlenen konser programlarında misafir ediyor. Barınma sorunu çözülen öğrencilerin hem Ankara'ya alışmaları hem de moral olması amacıyla çeşitli konser programlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen Ankara Kent Filarmoni Orkestrası'nın konserinde ağırladı, daha sonra da ATO Congresium'da gerçekleşen Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserine bilet alarak sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri Ankara Zabıtası eşliğinde servis araçlarıyla konsere götürdü. - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi

Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı

Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özder Cansu Dere Şafak Sezer Aleyna Tilki
Spor Salih Uçan Bülent Uygun Alex Teixeira Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:27:55. #1.12#