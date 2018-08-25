Ankara Büyükşehir'den Yol ve Asfalt Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2018 için planladığı 500 kilometre yeni yol açılması hedefinin 370 kilometrelik bölümünü tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın "vatandaş memnuniyeti"ni önceleyen ulaşım ve alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi yönündeki talimatının ardından Büyükşehir ekiplerinin, 2018 için planlanan hedefi tutturmak hatta üzerine çıkmak için çalıştığı ifade edildi.

Belediyenin, ilçe ve mahalleler dahil 3 milyon ton asfalt serimi, 500 kilometre yeni yol açılması ve yol genişletmesi, bin kilometre malzemeli bakım çalışması ile toplam 3 bin 200 kilometre sathi kaplama yapmayı planladığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın bu çerçevede toplam 150 ayrı ekiple başkent genelinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"Hepsini köy yollarında yapacağız"

Açıklamaya göre, Tuna, haftalık ilçe gezilerinde hem vatandaşla hem de esnaf ile yaptığı sohbetlerde en çok talebin asfalt dökümü konusunda geldiğini söyledi.

Merkez ve çevre ilçelerle koordinasyon içinde çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Tuna, şöyle devam etti:

"Yol açım, asfaltlama, genişletme ve asfalt bakım-onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz aylarıyla birlikte daha da hızlandırdığımız çalışmalarımızla başkent yollarının daha modern, konforlu ve güvenli olması için uğraş veriyoruz. Başkentte asfaltsız mahalle (köy) yolu kalmayacak. Bunun için de yıl sonuna kadar 3 bin 200 kilometrelik asfalt çalışmamızın hepsini köy yollarında yapacağız."

En fazla yol Polatlı'ya

Belediye yetkilileri de özellikle yaz döneminde hız kazanan çalışmalar kapsamında sadece ocak-temmuz ayları arasında 500 kilometrelik hedefin 370 kilometrelik kısmının tamamlandığını kaydetti. Yetkililer, yine aynı dönemde 747 kilometre malzemeli bakım ve bin 200 kilometre sathi kaplama çalışması olmak üzere 1 milyon 783 bin 908 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

ALO 153 Mavi Masa'ya gelen taleplerin dışında muhtarlarla kurulan iletişim sayesinde asfalt ihtiyacının olduğu ilçe ve mahallelerin belirlendiğine dikkati çeken yetkililer, bu yıl en fazla yol açımı ve genişletilmesi yapılan ilçenin 40 kilometre ile Polatlı olduğunu kaydetti.