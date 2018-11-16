Ankara Büyükşehir'den Başkentlilerin Hayatını Kolaylaştıran Bir Hizmet Daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetinin büyük yükünü taşıyan EGO otobüslerine şarj imkanı tanıyan cihazlar monte ediyor.

Akıllı Kent Yönetim Sistemi kapsamında teknolojik yenilikleri kullanarak vatandaşların hizmetine sokan Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin özellikle de gençlerin taleplerine hızlı şekilde çözüm getirmeye devam ediyor. Başkent parklarında ücretsiz Wi-fi hizmetinden akıllı parklara, Durak Ankara'dan BİP uygulamasına pek çok alanda teknolojik yenilikleri vatandaşlarla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımında da sağladığı kolaylıklarla Başkentlilerden tam not alıyor. Şimdi de EGO otobüslerine şarj imkanı tanıyan cihazlar monte ediliyor. Vatandaşları yolculuk sırasında "şarjım bitti, azaldı" derdinden kurtaracak olan USB çıkışlı şarj cihazları, 20 dakikalık bir yolculukta bir telefonu yüzde 50'ye kadar şarj edebilme özelliğine sahip. İlk etapta 200 körüklü otobüse monte edilen şarj cihazları, 1 ay içerisinde toplamda 383 körüklü otobüsün tamamına monte edilecek.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 383 körüklü otobüse aynı anda 4 kişinin şarj edebilmesine imkan tanıyan USB çıkış aparatlarının montajını yapmaya başladıklarını belirten EGO yetkilileri, "Bunun için ekstra bir masraf bile yapmadık diyebiliriz. Körüklü otobüslerde çok fazla gereksiz 'dur' butonu bulunuyordu. Bunlar da çok çabuk arızalanıyordu. Biz de gereksiz olduğunu tespit ettiğimiz butonların yerine USB çıkışlarını monte ettik. Buradan artan parçaları da ihtiyaç bulunan otobüslere taktık. Böylece de elimizdekinden olmadan masrafsız bir fayda sağlamış olduk" dediler.

İlk etapta üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs hatlarında bu şarj üniteleri takılmaya başlanırken, şarj aletlerini kullanmaya başlayan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Mustafa Tuna'ya çözüm odaklı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor. - ANKARA