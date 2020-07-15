Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları kabul edildi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı kesin hesapları ve faaliyet raporları, AK Parti ve MHP'nin "ret", CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 15 saat süren oturumun ardından kabul edildiAnkara Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı beşinci toplantısı, Mansur Yavaş başkanlığında...

Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları kabul edildi
15.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:32

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı kesin hesapları ve faaliyet raporları, AK Parti ve MHP'nin "ret", CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 15 saat süren oturumun ardından kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı beşinci toplantısı, Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda, gündemdeki maddeleri oylamaya sunan Yavaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesapları ve faaliyet raporlarıyla ilgili 2 saat 30 dakika süren görsel sunum yaptı.

Sunumun ardından oturumu yönetmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a koltuğunu devreden Mansur Yavaş, meclis üyelerinin olduğu sıralara geçerek oturumu izledi.

Bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı kesin hesapları ve faaliyet raporları hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere söz aldı.

Raporlarla ilgili söz alan Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı ve AK Partili üye Metin Akdemir ile CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu arasında sözlü tartışma yaşanması üzerine meclis oturumuna ara verildi.

Verilen ara sırasında salon dışında bekleyen bir grupla AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşanması üzerine Büyükşehir Belediyesinin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

AK Partili üyelerin, güvenlik güçlerinin kendilerine karşı fiziki temasta bulunmasına yönelik tepkileri üzerine oturumun yapıldığı salonun etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Konuşmaların ardından 2019 mali yılı kesin hesaplarını ve faaliyet raporları oylamaya sunuldu. Oylamada AK Parti ve MHP grupları red, CHP ve İYİ Parti grupları geçerli oy kullandı.

2019 mali yılı kesin hesapları ve faaliyet raporları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 3/4 nisap sağlanamadığı için hukuken onaylandı.

Kovid-19 sürecindeki su faturaları 3 taksite bölünecek

Öte yandan Başkanlık yazısı ile gündemde yer alan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü" kurulması, Çankaya ilçesindeki 1425'inci Cadde'nin isminin "Erol Yaşar Türkalp", 1426'ıncı Cadde'nin isminin "Yücel Seçkiner" olarak değiştirilmesi, Altındağ ilçesindeki Türk Telekom Altgeçidi'ne önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın adının verilmesi teklifleri oy birliğiyle ilgili komisyonlara gönderildi.

Yavaş'ın imzasıyla oylamaya sunulan Ankapark'taki güneş enerjisi santralinin ASKİ Genel Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin madde görüşülmek üzere Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna sevk edilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında su tüketimine bağlı alacakların, faizi silinmek üzere temmuz, ağustos ve eylül aylarında üç eşit taksitle alınmasını içeren Başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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