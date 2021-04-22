Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizelden elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürüldüğü 25 Şubat 2021'de duyurulan otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizelden elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürüldüğü 25 Şubat 2021'de duyurulan otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, BELKA AŞ tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek üretilen ve AB standartlarında testleri başarıyla geçen Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü için tüm süreçlerin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 1994 model dizel otobüsün elektrikli hale getirildiği prototipin 25 Şubat'ta kamuoyuna tanıtıldığı anımsatılarak, bu otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiği bildirildi.

Otobüslerin kullanım ömürleri 15 yıl uzayacak

BELKA'nın, sıfır elektrikli otobüsün üçte biri maliyetle dönüştürdüğü otobüsün, sadece yakıttan elde edeceği tasarrufla üç buçuk yılda maliyetini çıkaracağı bildirilen açıklamada, "Dönüşümden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80'e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, sessiz ve çevreci olma özelliğinin yanı sıra gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor." bilgisi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin Twitter'daki mesajında 23 eski EGO otobüsünün elektrikli otobüse dönüştürüleceğini belirterek, Ankara'yı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne 'Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'
Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne 'Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'
Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne 'Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'
Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne 'Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Toprak Sergen Kaan Yıldırım Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 23:22:54. #1.16#

title