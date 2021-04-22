Ankara Büyükşehir Belediyesinin dizelden dönüştürülen elektrikli otobüsüne "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizelden elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürüldüğü 25 Şubat 2021'de duyurulan otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dizelden elektrikli toplu taşıma aracına dönüştürüldüğü 25 Şubat 2021'de duyurulan otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, BELKA AŞ tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek üretilen ve AB standartlarında testleri başarıyla geçen Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü için tüm süreçlerin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 1994 model dizel otobüsün elektrikli hale getirildiği prototipin 25 Şubat'ta kamuoyuna tanıtıldığı anımsatılarak, bu otobüse "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" verildiği bildirildi.

Otobüslerin kullanım ömürleri 15 yıl uzayacak

BELKA'nın, sıfır elektrikli otobüsün üçte biri maliyetle dönüştürdüğü otobüsün, sadece yakıttan elde edeceği tasarrufla üç buçuk yılda maliyetini çıkaracağı bildirilen açıklamada, "Dönüşümden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80'e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, sessiz ve çevreci olma özelliğinin yanı sıra gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor." bilgisi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin Twitter'daki mesajında 23 eski EGO otobüsünün elektrikli otobüse dönüştürüleceğini belirterek, Ankara'yı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı