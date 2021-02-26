Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik kampanyasında kitap bağışı toplayacak yerler 27 oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara yönelik başlattığı kampanyada bağışlanacak kitapları kabul edecek noktaların sayısı artırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara yönelik başlattığı kampanyada bağışlanacak kitapları kabul edecek noktaların sayısı artırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 17 Şubat'ta başlatılan kampanyada 8 çocuk kulübü ve Çocuk Meclisinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Merkezleri de kitap bağışlarını toplamaya başladı.

Başkentlilerin bağışlayacakları kitapları teslim edecekleri yerler şunlar:

"Ahmetler Çocuk Kulübü, Aktepe Çocuk Kulübü, Altındağ Çocuk Kulübü, Mamak Çocuk Kulübü, Sincan Çocuk Kulübü, Batı Park Çocuk Kulübü, Sinanlı Çocuk Kulübü, Çocuk Meclisi, Altındağ Gençlik Merkezi, Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Ansera Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Araplar Aile Yaşam Merkezi, Bala Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Batıkent Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Esertepe Aile Yaşam Merkezi, Kazan Aile Yaşam Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Kuzey Yıldızı Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Sincan Aile Yaşam Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, Yenimahalle Gençlik Merkezi, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi ve Polatlı Aile Yaşam Merkezi"

Kampanyada 17 Mart'ta kadar toplanacak kitaplar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okullara dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir