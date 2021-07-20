Ankara Büyükşehir Belediyesinin "açık hava sinema etkinliği" başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla 14 ilçede, açık hava sineması etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla 14 ilçede, açık hava sineması etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca açık hava sineması etkinliği, yaz boyunca cuma ve cumartesi günleri yapılacak.

Etkinlik kapsamında, 14 ilçede her akşam saat 20.30'dan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tırı üzerindeki dev ekranlardan Türk sinemasının seçkin yapımları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Bu şekilde vatandaşların keyifli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, etkinlik boyunca patlamış mısır ve su ikramında bulunacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak film gösterimlerinde başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden sinema gösterim tarih ve yerleri her gün duyurulacak.

Açık hava sineması etkinlik takvimi şöyle:

"20 Temmuz 2021 Salı, Polatlı/Cumhuriyet Meydanı, 21 Temmuz 2021 Çarşamba, Beypazarı/Ankara Parkı, 22 Temmuz 2021 Perşembe, Elmadağ/Cumhuriyet Meydanı, 23 Temmuz 2021 Cuma, Gölbaşı/Atatürk Sahil Parkı yanı, 24 Temmuz 2021 Cumartesi, Çubuk/Atatürk Parkı, 30 Temmuz 2021 Cuma, Çamlıdere/Göl Park Tesisi yanı, 31 Temmuz 2021 Cumartesi, Kahramankazan/Salı Pazarı yanı, 6 Ağustos 2021 Cuma, Akyurt/Nurettin Cankurtaran Caddesi Kültür Parkı karşısı, 7 Ağustos 2021 Cumartesi, Kızılcahamam/Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13 Ağustos 2021 Cuma, Haymana/Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü, 14 Ağustos 2021 Cumartesi, Bala/Otobüs Terminali, 20 Ağustos 2021 Cuma, Kalecik/Meşran Sosyal Tesisleri önü, 21 Ağustos 2021 Cumartesi, Nallıhan/Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi, 27 Ağustos 2021 Cuma, Şereflikoçhisar/Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya