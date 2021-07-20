Ankara Büyükşehir Belediyesinin "açık hava sinema etkinliği" başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin "açık hava sinema etkinliği" başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'açık hava sinema etkinliği' başlıyor
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla 14 ilçede, açık hava sineması etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla 14 ilçede, açık hava sineması etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca açık hava sineması etkinliği, yaz boyunca cuma ve cumartesi günleri yapılacak.

Etkinlik kapsamında, 14 ilçede her akşam saat 20.30'dan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tırı üzerindeki dev ekranlardan Türk sinemasının seçkin yapımları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Bu şekilde vatandaşların keyifli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, etkinlik boyunca patlamış mısır ve su ikramında bulunacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak film gösterimlerinde başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden sinema gösterim tarih ve yerleri her gün duyurulacak.

Açık hava sineması etkinlik takvimi şöyle:

"20 Temmuz 2021 Salı, Polatlı/Cumhuriyet Meydanı, 21 Temmuz 2021 Çarşamba, Beypazarı/Ankara Parkı, 22 Temmuz 2021 Perşembe, Elmadağ/Cumhuriyet Meydanı, 23 Temmuz 2021 Cuma, Gölbaşı/Atatürk Sahil Parkı yanı, 24 Temmuz 2021 Cumartesi, Çubuk/Atatürk Parkı, 30 Temmuz 2021 Cuma, Çamlıdere/Göl Park Tesisi yanı, 31 Temmuz 2021 Cumartesi, Kahramankazan/Salı Pazarı yanı, 6 Ağustos 2021 Cuma, Akyurt/Nurettin Cankurtaran Caddesi Kültür Parkı karşısı, 7 Ağustos 2021 Cumartesi, Kızılcahamam/Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13 Ağustos 2021 Cuma, Haymana/Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü, 14 Ağustos 2021 Cumartesi, Bala/Otobüs Terminali, 20 Ağustos 2021 Cuma, Kalecik/Meşran Sosyal Tesisleri önü, 21 Ağustos 2021 Cumartesi, Nallıhan/Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi, 27 Ağustos 2021 Cuma, Şereflikoçhisar/Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Balotelli Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Büyükşehir Belediyesinin "açık hava sinema etkinliği" başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:24:33. #1.14#

title