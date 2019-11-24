Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı bütçe toplantısı sona erdi

24.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı bütçesi kapanış toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda başkanlık tarafından meclise sunulan EGO Genel Müdürlüğünce 254 CNG'li (sıkıştırılmış doğal gaz) ve 28 dizel otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı için 60 milyon avroya kadar kredi kullanılmasına ilişin komisyon raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan, kırsalda yaşayan kadınların ve çocukların eğitimlerine destek olunması amacıyla mobil eğitim otobüslerinin hizmete sunulmasına ilişkin rapor da onaylandı.

Mecliste ayrıca Cumhuriyet dönemi yapılarından Erzurumlu Nafiz Bey adıyla anılan binanın restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi ve "Tarihi Ulus Projesi" kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nin, cumhuriyetin kurulduğu döneme uygun olarak düzenlenmesine ilişkin raporların da hayata geçirilmesi kararı kabul edildi.

Kırsal Kalkınma Komisyonunca kırsal alanlarda yaşanan enerji kesintilerinin giderilmesi için uygun yerlerde biyoenerji/biyokütle santrallerinin kurulması için hazırlanan rapor da meclis onayından geçti.

Meclisteki siyasi parti temsilcileri ve belediye bazı belediye başkanları yaptıkları konuşmalarda, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA