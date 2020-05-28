Ankara Büyükşehir Belediyesinden yoğun asfalt mesaisi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yoğun asfalt mesaisi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yoğun asfalt mesaisi Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent'te arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da asfalt mesaisini sürdürdü.

28.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:44

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yoğun asfalt mesaisi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkent'te arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da asfalt mesaisini sürdürdü. Kentin 16 ilçesinde 85 noktada 7/24 asfalt serim ve yama çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 günde 14 bin 229 ton asfaltı Başkent yollarıyla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında asfalt mesaisine tam gaz devam ediyor. Cadde ve bulvarların boş olması nedeniyle Başkent'in birçok noktasında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, arife günü ve Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük süre içinde 14 bin 229 ton asfalt çalışması yaptı. Nisan ayından itibaren sadece sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde Başkent yollarına serilen asfalt miktarı 91 bin 247 tona ulaştı.

Ankara'da 23-26 Mayıs tarihleri arasında 16 ilçede 85 noktada asfalt yenileme, serim, çizgi ve yama işlemi gerçekleştiren ekipler, Başkent'in kuzey-güney, doğu-batı aksında yer alan yolları asfaltla buluşturdu. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak; Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi, Söğütözü Mahallesi AŞTİ içi, İvedik Köy Mahallesi 1323. Cadde, Ortaköy Mahallesi Ortaköy Mezarlık Yolu, OSTİM Mahallesi 1191. Cadde, İnkılap Mahallesi Çam Sokak ve Karapürçek Mahallesi 339. Cadde'de asfalt serim işlemini 7/24 çalışarak tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yoğun asfalt mesaisi

Kaynak: İHA

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