Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir iş merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir iş merkezinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Söğütözü Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangının ihbarının saat 17.27'de Ankara İtfaiyesine ulaştığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin saat 17.36'da yangına müdahale etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, 8 farklı istasyon ekibi ve 20 su ikmal aracıyla yangına müdahaleye devam edildiği belirtildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak inceleme sonucunda belli olacak. (İHA) Kaynak: İHA