Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksi duraklarında yenileme
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksi duraklarında yenileme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde taksi duraklarını yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksi duraklarında yenileme
14.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:08

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde taksi duraklarını yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturuyor. Eskiyen ya da işlevini yitiren taksi duraklarını elden geçiren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; oturma alanları, mutfak ve lavabo gibi bölümler ilave ederek, taksici esnafının günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde yer alan taksi duraklarını modern hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, taksici esnafının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için ihtiyaca cevap veremeyen durakların yerine yenilerini inşa ediyor.

Ev rahatlığında duraklar

Taksi duraklarını yenileme çalışmalarına taksici esnafından gelen talepler doğrultusunda devam eden ekipler, taksi duraklarını modern ve yalıtımlı malzemelerle baştan sona yeniliyor. İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. İhtiyaca göre 48, 18 ve 12 metrekare olarak tasarlanan yeni taksi duraklarına elektrik ve su tesisatı çekilirken; mini mutfak tezgahı, klima, iç döşemeler ve lavabo da konuyor.

Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine Polatlı'da 18 ve 12 metrekarelik 5 durak inşa etti. Çankaya Oran Mahallesi'nde de 48 metrekarelik 2 taksi durağının yenileme çalışmasını sürdüren Büyükşehir ekipleri, taksici esnafının ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor.

Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Sekreteri Cem Özkan ilçelerinde yenilenen taksi durakları ile ilgili şöyle konuştu:

"Polatlı Şoförler Odası olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ilçemize yakışır taksi durağı talebinde bulunduk. Sağ olsun pandemi döneminde bile isteklerimizi geri çevirmeyerek duraklarımızı yenileme çalışması başlattı. İlçemizde 5 tane modern durağın inşası bitmek üzere. Bu zorlu süreçte ayrıca taksici esnafının araçlarını hijyenik hale getirmek için dezenfektan desteği sağlandı. Başkanımıza ve emeği geçen ekiplerine teşekkür ediyoruz."

Yeni duraklarına kavuşan taksici esnafından Fatih Şengül, "Kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayacak ölçüde eski durağımızdan çok daha güzel ve kullanışlı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Koray Günay ise "Küçük durağın çok kahrını çektik. Lavabo sıkıntımız vardı, yerimiz ufaktı ve sığmıyorduk. Yeni durağımız mutfağıyla her şeyiyle dört dörtlük. Mansur Başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İsmail Kutlu da "Mansur Başkanımızın sayesinde küçük kulübeden kurtulduk. İhtiyaçlarımızı görmekte çok zorlanıyorduk. Şimdi daha elit ve çalışmaya elverişli, güzel bir iş yerine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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