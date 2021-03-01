Ankara Büyükşehir Belediyesinden salgın sürecinde kapanan sektör çalışanlarına nakit desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden salgın sürecinde kapanan sektör çalışanlarına nakit desteği

01.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:08
Ankara Büyükşehir Belediyesinden salgın sürecinde kapanan sektör çalışanlarına nakit desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Belediyeye başvuran 16 binden fazla kişiye üçüncü kez 500 lira destek sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Belediyeye başvuran 16 binden fazla kişiye üçüncü kez 500 lira destek sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş, salgında zor günler geçiren vatandaşlar ve esnaf için "6 Milyon Tek Yürek" sloganı ile kampanya ve destek paketlerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, salgın nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine başvuran 16 binden fazla kişiye üçüncü kez 500 lira nakit desteği sağlanacak, esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 lira ekmek parası desteği de ek olarak yatırılacak.

Ödeme hafta içi yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Yavaş adına esnaf ve çalışanlara kısa mesaj gönderilerek, üçüncü ödemenin bu hafta içi yapılacağı duyuruldu.

Mesajda, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 lira+150 lira (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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