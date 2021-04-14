Ankara Büyükşehir Belediyesinden Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması Açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesinden Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdükleri Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışması kapsamında bölgede yeni yol açılmadığını, çevreye zarar verilmediğini bildirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapımını sürdürdükleri Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışması kapsamında bölgede yeni yol açılmadığını, çevreye zarar verilmediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı kesimlerce, yapımını sürdürdükleri Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantı yolu çalışmalarının "hukuksuz" olduğuna dair iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın, devam eden hukuki süreç sonunda oluşan mahkeme kararları ile yürürlüğü devam eden imar planlarının kamu yararı ilkesi doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Belediyenin açıklamasında, "Çalışmalarımız iddia edilenlerin aksine yeni bir çalışma olmayıp, 2018 yılında açılmış ve alt temelleri yapılmış olan stabilize yola asfalt serimi çalışmasından ibarettir. Hukuka aykırı hiçbir işlemimiz yoktur. Çalışmalarımız kapsamında bölgede yeni yol açılmamıştır, çevreye zarar verilmemiştir, bir ağaç dahi kesilmemiştir. Aksi açıklamalar, rantçı çevreleri mutlu edecek manipülasyonlardır." ifadelerine yer verildi.

İletişim kurulmadan, doğru bilgiler alınmadan, mahkeme kararları hiçe sayılarak gündeme getirilen, gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmanın toplumda karşılık bulamayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kesimlerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinin tek savunucusu gibi davranmalarını kabul etmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yapılan iki ihaleyi de kazanarak, Atatürk'ün mirasına uygun şekilde değerlendirmesi tüm kamuoyunun malumudur.

Büyükşehir Belediyesi, Çukurambar'da yapılaşmanın önüne geçmek için 400 Milyon liralık alacağından vazgeçip, mahsuplaşma yoluyla bölgedeki araziyi alıp yeşil alan yapmak için TOKİ'ye resmi yazı yazan tek kurumdur. Bu anlayıştaki bir kuruma haksızca isnat edilmeye çalışılan suçlamalar değersiz ve itibarsız kalmaktadır.

Yapılan tüm iş birliği tekliflerini reddedip kendilerini Ankara'nın sahibi olarak konumlandıran bu bakış açısını reddediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, Ankara'nın kültürel, çevresel ve simgesel değerlerine sahip çıkarak en doğru ve şeffaf biçimde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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