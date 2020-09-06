Ankara Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerine hijyen paketi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerine hijyen paketi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir dışı ve çevre ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketlerinin dağıtıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerine hijyen paketi
06.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:16

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir dışı ve çevre ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketlerinin dağıtıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başkentte koronavirüs vakalarının artmasının ardından kent genelinde hijyen tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketlerinin dağıtılmaya başlandığı aktarıldı.

Kahramankazan'da hijyen paketi dağıtan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şunları kaydetti:

"Tarım işçisi olarak çalışan, özellikle Şanlıurfa, Harran, Akçakale'den gelen yurttaşlarımız yaz boyu burada kalıyorlar. Zor şartlar altında, sebze ve meyve üretimi için çalışıyorlar. Çadırlarda kalıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfektan ve maske yardımında bulunup, onlarla hasbihal edeceğiz. Dertlerini dinleyip, gelecek yıl bu sorunları çözülmüş olarak daha rahat etmelerini sağlayacağız. Bundan sonra da belli zaman aralıklarında maske ve dezenfektan yardımlarımız devam edecek."

Ailesiyle birlikte tarım işçiliğini yapan Fırat Yılmaz, hijyen paketi dağıtan belediye ekiplerine teşekkür etti.

6 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden Türkiye'ye gelen Ahmet Mehmed ise, "5 aile birlikte yaşıyoruz. Hijyen paketleri için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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