Ankara Büyükşehir Belediyesinden kiracı işletmelere 2021'de zam yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait iş yerlerindeki işletmelerin kiralarına 2021 yılında zam yapılmayacağını açıkladı.

Başkent'te iyilik hareketi başlatan Büyükşehir Belediyesi, birçok meslek grubu, servisçi esnafı ve ihtiyaç sahibi vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılarken şimdi de kiralarını ödemekte zorlanan işletme sahiplerine yılbaşı müjdesi verdi. Son olarak çeşitli meslek gruplarına nakdi yardım sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, servisçi esnafından sonra şimdi de belediyeye ait iş yerlerindeki işletmelerin kiralarına zam yapılmayacağını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Yavaş, "ABB, EGO, ASKİ ve iştiraklerimizde ekmek teknesi olan kiracılarımıza 2021 yılında zam yapmıyoruz. Faaliyetleri durdurulan işletmelerden de 6 ay kira almayacağız. Ankara'mız dayanışmayla güçleniyor ve umut buluyor. El ele verip tüm zorlukları aşacağız" dedi.

Bazı işletmelerde kiralar 6 ay ertelenecek

Başkan Yavaş, ayrıca diğer işletmelerin kiralarının 6 ay ertelenerek Temmuz 2021'den itibaren 6 taksitle alınacağını ve pandemi süreci devam ederse durumlarının tekrar değerlendirileceğini, faaliyetleri idari kararla durdurulan kiracıların dilerlerse sözleşmelerini koşulsuz sonlandırabileceğini, idari kararla faaliyette bulunamayan kiracıların ise sözleşme süreleri kapalı kaldığı süre kadar uzatılacağını açıkladı. Başkan Yavaş'ın imzasıyla tüm birimler ve iştiraklere gönderilen genelgede şöyle denildi:

"Kiralanan bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde 2021 yılında kira artışı yapılmaması, daha önceden yapılıp 2021 yılına sarkan kira artışları olması halinde bunların Ocak 2021 ayından başlamak üzere zamsız oranlar üzerinden devam ettirilmesi, peşin ödeme yapılmış kiralardan fazla ödeme olarak tespit edilen tutarlardan 2021 yılına ait olan kısmının ödenecek kiralardan mahsup edilmesi, 2021 yılının ilk altı ayına ait kiraların Temmuz 2021 ayından başlamak üzere yılın geri kalanında herhangi bir faiz uygulanmaksızın eşit taksitler halinde alınması, Kiraya verilen yerlerden kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan iş yerlerinin tespit edilerek bu iş yerlerinden 2021 yılının ilk altı ayında kira alınmaması, Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen iş yerlerinden sözleşmelerini sonlandırmak isteyenlerin sözleşmelerinin on beş gün önceden bildirimde bulunmak ve iş yerini sözleşmede yazılı koşullara uygun şekilde teslim etmek kaydıyla fesih edilebilmesi, Salgın nedeniyle alınan kararlar nedeniyle faaliyette bulunamadıkları tespit edilen iş yerlerinin kapalı kaldıkları süre kadar sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi, Tüm bu iş yerlerinin Büyükşehir ve bağlı idarelerde kira işlerinden sorumlu birimlerce iştiraklerde ise Yönetim Kurulu'ndan alınacak karara dayanılarak genel müdürlerce yürütülmesi uygun görülmüştür."

Genelgede, "Salgının olumsuz etkilerinin ne kadar süreceği bilinmemektedir. Salgın dolayısıyla bazı iş yerleri tamamen kapanmış, bazı iş yerlerinin faaliyetleri tamamen durmuş, bazı iş yerleri ise çok sınırlı kapasite ile çalışmaktadır. Ortaya çıkan bu durum esnafımızın kiraları dahil sabit giderlerini karşılamalarını, evlerinin geçimini sağlamalarını oldukça zorlaştırmaktadır" denilerek işletme sahiplerine destek olunacağı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı