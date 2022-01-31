Ankara Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), karla mücadele çalışmalarına 1052 araç ve 3 bin 158 personelin katıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve bulvarlardaki yolların açılarak temizlendiği belirtildi.

Kar küreme ve tuzlama çalışmaları için 1052 araç ve 3 bin 158 personelin görevlendirildiğini kaydedilen açıklamada, 53 özel ve 41 devlet hastanesi önü ile tüm metro girişlerine ve 141 yaya alt-üst geçidine müdahale edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca 7/24 esasına göre devam ettiği belirtilen karla mücadele çalışmalarının kar takip sisteminden canlı olarak izlenebildiği kaydedildi.