Ankara Büyükşehir Belediyesinden kahvehane esnafına çay, şeker, dezenfektan ve maske yardımı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden kahvehane esnafına çay, şeker, dezenfektan ve maske yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden kahvehane esnafına çay, şeker, dezenfektan ve maske yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşme kapsamında yeniden müşteri kabul etmeye başlayan kahvehane esnafına çay, şeker, dezenfektan ve maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşme kapsamında yeniden müşteri kabul etmeye başlayan kahvehane esnafına çay, şeker, dezenfektan ve maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ankara Kahveciler Esnaf Odası aracılığıyla kent genelindeki 1500 kahvehaneye 2'şer kilogram çay, 1'er kilogram küp şeker, 5'er litrelik yüzey dezenfektanı, 1'er litrelik el dezenfektanı ile kolonya ve 500'er maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yarından itibaren merkezden uzak ilçelere de yardımların dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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