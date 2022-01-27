Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere hayvan yemi desteği - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere hayvan yemi desteği

AA, İsa Toprak - Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere hayvan yemi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricisi kadınları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricisi kadınları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe ile toplam 674 kadın hayvan üreticisi ile 10 afetzedeye teslim edilecek.

Kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek, üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak için 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı dağıtımına başlandı.

Kent genelinde 1-20 arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricilere kişi başı 2'şer ton mısır silajı desteğinde bulunulacak.

AA / İsa Toprak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karaoğlan, Güncel, Haber

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