Ankara Büyükşehir Belediyesinden evcil hayvanlar için park
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden evcil hayvanlar için park

Ankara Büyükşehir Belediyesinden evcil hayvanlar için park
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvanların serbestçe dolaşması ve vakit geçirebilmesi için Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı'nda "Pati Park" oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, evcil hayvanların serbestçe dolaşması ve vakit geçirebilmesi için Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı'nda "Pati Park" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pati parkları, parklarda evcil hayvanlarını gezdirmekte zorlanan vatandaşların talebi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, ilk etapta, Öveçler Vadi ve Batıkent Yıldırım Beyazıt Parkı'nda tam kapanma sürecinde vatandaşların evcil hayvanlarını serbestçe gezdirebileceği "pati park" alanları oluşturduklarını ifade etti.

Güldaş, vatandaştan gelecek reaksiyonlar ışığı ve talepler doğrultusunda bu parkların sayısını artırmayı planladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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