Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyası
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebi ile başlattığı "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

30.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:52
Ankara Büyükşehir Belediyesinden

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebi ile başlattığı "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle önlemlerini almaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde başlattığı "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasının detaylarını da açıkladı. "Ekonomik Koruma Paketi"ni bugün hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hazırlıklarını 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladıklarını, gıda paketlerinin içeriklerini beslenme uzmanlarının belirlediğini söyledi. Korona virüse karşı mücadelenin etkili olabilmesi için şimdiye kadar aldıkları önlemlerin ekonomik katkılarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Aksi takdirde vatandaşlarımızın süreç boyunca giderek artan sorunlar ve mağduriyetler yaşayacağını düşünüyoruz. Bu kaygıyla şu ana kadar vatandaşlarımızın bize yapması gereken ödemelerle ilgili her türlü kolaylığı gösterdik ve tüm ödemeleri erteledik. Ama bunların da yeterli olmayacağı aşikardır. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeterli geliri olmayan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği gibi bu süreçte işini veya gelir olanaklarını kaybetmek durumunda kalan berberden terziye, garsondan küçük esnafa, pazarcıdan taksiciye varıncaya kadar çok sayıda Ankaralının ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Bu bağlamda hem Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını zorlayarak hem de Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladık" diye konuştu.

"Biz yardımsever Ankaralılara 'İşte şimdi tam zamanı' diyoruz"

Yasal olarak bir vatandaşın istediği zaman belediyelere bağış yapabildiğini hatırlatan Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kanunlarımız buna izin veriyor. Biz yardımsever Ankaralılara 'İşte şimdi tam zamanı' diyoruz. Bu amaçla resmi hesaplarımızı tüm iletişim kanallarından Ankaralılara duyuracağız. Bize ne kadar çok bağış gelirse, bizim mağdur vatandaşlarımız için kullanacağımız bütçemiz o kadar çoğalacaktır. Gün dayanışma günüdür ve zorluklar ancak birlikte aşılır. Yardımsever vatandaşlarımızı bize bağış yapmaya davet ediyoruz. Yapılan bağışların başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını, sadece ve sadece gıda ve Acil Nakit Desteği ile yine Ankaralılara döneceğini buradan bir kere daha duyurmak istiyorum. Bize nakit olarak bağışta bulunabilecekleri gibi, gıda bağışı da yapabilirler. Bu amaçla bize başvuracak yardımseverlerin gıda bağışlarını kendilerinden alıp lojistik merkezimize aktarıyoruz ve orada daha önce beslenme uzmanlarınca belirlendiğini söylediğim standartlara göre paketleyip vatandaşlarımıza ulaştıracağız."

Zor bir süreçten geçildiğini belirten Yavaş, "Herkesin yapabileceği işler olduğunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 6 milyon tek yürek olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olamaz. Biz virüsten daha güçlüyüz. Ankara virüse teslim olmayacak" dedi.

Desteklerden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Yapılacak kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığı belirlenen ailelere acil nakit desteği sağlanacağı ve bunun hayat koşulları normale dönünceye kadar süreceği belirtildi. Gıda veya acil nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyeye gitmeden Başkent Mobil uygulamasından ya da Başkent 153'ü arayarak başvuru yapabilecek. Başvuru yapılabilecek üçüncü kanal ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurumsal internet sitesinden Dayanışma Platformu olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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