Büyükşehir'in kırsal kalkınma hamlesi ile başkentli çiftçilerin yüzü gülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Benim en büyük projem Ankaralı üreticiyi zengin etmek" sözleriyle çiftçilere ekonomik yönden katkı sağlamak ve yerli üretimi artırmak amacıyla başlattığı kırsal kalkınma destekleri hız kesmeden devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 25 ilçede toplam bin 319 çiftçiye 96 bin kilogram mısır, bin 615 çiftçiye de 150 bin kilogram yonca tohumu dağıttığını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Yavaş, "Toprağı işleyen ve üreten çiftçilerimizi destekliyor, üretimleri kazanca dönüşüp yüz güldürsün diye çalışıyoruz. Çiftçilerimizin bereketi, Ankara'mızın mutluluğu olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin mısır ve yonca tohumu desteğine yoğun ilgi gösteren Polatlılı çiftçiler, kırsal kalkınma destek programları hakkında memnuniyetlerini dile getirdi. Yıldırım Beyazıt Yargıç, "İki senedir bu desteklerden yararlanıyorum. Allah razı olsun başkanımızdan. Onun sayesinde ücretsiz tohum desteğinden faydalanabiliyoruz" derken; Hasan Arıkan, "Tohum desteği şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bize verilen desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. İdris Özdoğan ise "Yararlandığımız bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Mısır ve yonca tohumu desteği aldım. Hizmetten dolayı çok memnunum." diye konuştu.

Çiftçiler teşekkür etti

Haymana ve Gölbaşı ilçesinde de yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı tohum desteğinden yararlanan çiftçiler, desteğin özellikle pandemi sürecinde kendilerini rahatlattığını söyledi. Haymana Ziraat Odası Başkanı Suat Devran, "Çiftçilerimiz ilk kez Büyükşehir'den böyle bir hizmet alıyor. Hububat ve yem bitkisi konusunda tüm desteklerden yararlanıyoruz. Haymana'da küçükbaş hayvancılıkta birinci sıradayız. Bu nedenle özellikle yem bitkisi tohumu konusunda çok katkı sağlandı. Çok ihtiyacımız vardı bu desteğe." dedi. Zeynep Özgüldür ise, "Yüzde 90 hibe ile alıyoruz, çiftçiyi kalkındıran büyük bir destek bu" diye konuştu.

Yonca ve mısır tohumu desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akyurtlu çiftçilerden Ertuğrul Alparslan, "Bu desteklerin devamını bekliyoruz. Bize yüzde 90 maddi olarak faydası var" derken, Kalecikli Atalay Kocaoğlu: "Mansur başkanımıza çiftçilerimize verdiği bu desteklerden dolayı Kalecik halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent'te dağıtım noktalarından biri de Çubuk ilçesi oldu. Çubuklu çiftçilerden Hidayet Akkaya, "Göreve geldiği günden bu yana bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim." derken, Cemil Aktepe, "Çiftçilere yönelik yapmış olduğunuz mısır ve yonca tohumu desteği hizmetinden çok memnunum." diye konuştu.

Elmadağ'da da yonca desteğine yoğun ilgi

Ankara'da kırsal kalkınma hamlesi kapsamında yerli üreticiye desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesinin Elmadağ ilçesinde gerçekleştirdiği yonca ve mısır tohumu dağıtımına da yerli üreticiler yoğun ilgi gösterirken, tarlalarına yonca ekmek isteyen 44 çiftçiye 4 bin 150 kilogram yonca desteği sağlandı. Elmadağlı çiftçiler destek için yetkililere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı