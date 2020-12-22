Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevrimiçi drama dersi
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevrimiçi drama dersi

22.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:22
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevrimiçi drama dersi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 8 Ocak 2021'den itibaren çevrimiçi drama derslerine başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 8 Ocak 2021'den itibaren çevrimiçi drama derslerine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zoom üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi eğitimlere katılmak isteyenler, 30 Aralık'a kadar "abbtiyatrolari@ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Derslere hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de oyunculuk konusunda kendini geliştirerek meslek sahibi olmak isteyen 7'den 70'e herkes katılabilecek.

Başkent Tiyatroları Drama Eğitmeni Yıldız Gülmez tarafından derslerde oyundan ritme, canlandırmadan yaratıcı düşünme ve yazmaya kadar birçok dalda ücretsiz eğitim verilecek.

10 hafta devam edecek drama eğitimleri, 9-10 yaş grubu için cumartesi 12.00-13.00, 11-12 yaş grubu için cumartesi 13.30-14.30, 17 yaş ve üzeri yetişkin grubu için de cuma günleri 19.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanlı gruplar halinde her hafta verilecek drama eğitimine katılmak isteyenlerden çocuk grubunda olanlar ebeveyn izniyle kimlik ve iletişim bilgilerini, yetişkin sınıfına girenler ise öz geçmişlerini internet adresine göndererek kayıt başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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