BÜYÜKŞEHİR'DEN BİR DESTEK DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE
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BÜYÜKŞEHİR'DEN BİR DESTEK DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE

BÜYÜKŞEHİR'DEN BİR DESTEK DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE
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Başkent ekonomisini canlandırmak için kırsal kalkınma desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli büyükbaş hayvan üreticilerine ilk kez ücretsiz suni tohumlama desteğinde bulunuyor.

Başkent ekonomisini canlandırmak için kırsal kalkınma desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli büyükbaş hayvan üreticilerine ilk kez ücretsiz suni tohumlama desteğinde bulunuyor. İlk etapta 12 ilçede 31 Temmuz'dan itibaren başlatılan uygulama için üreticiler, Başkent 153'e başvuru yapabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirecek projelerle hem yerli üreticinin ekonomisine katkıda bulunmaya hem de kent ekonomisini canlandırmaya öncelik veriyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında yapılan 'Suni Tohumlama Uygulaması İş Birliği Protokolü' ile Ankara ili sınırlarında bulunan sığır işletmelerinde genetik ıslah yapılarak verimliliğin artırılması sağlanacak. İlk kez hayata geçirilen ücretsiz suni tohumlama uygulaması için başvurular başladı.

İLK ETAPTA 12 İLÇEDE UYGULANACAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında suni tohumlama sayılarının üzerine çıkılması, gen ıslahı, verimliliğin artması ve hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkent'te hayvancılığı canlandıracak proje Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan ve Polatlı olmak üzere ilk etapta 12 ilçede uygulanmaya başladı. 31 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanan başvurular kapsamında proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından suni tohumlama desteğinin, 25 ilçenin tamamında yaygınlaştırılması planlanıyor.

BAŞVURULAR BAŞKENT 153 ÜZERİNDEN ALINIYOR

Büyükbaş hayvanları için ücretsiz suni tohumlama hizmeti isteyen küçük aile işletmeleri, Başkent 153 hattından 6'yı tuşlayarak başvuru yapabiliyor.

Hayvanlarının durumlarıyla ilgili olarak taleplerini Başkent 153'e bildiren ve kayıt altına alınan yetiştiricilere, protokol kapsamında uzman veteriner hekimler ücretsiz suni tohumlama işlemi için adreslerine giderek hizmet veriyor.

Kaynak: Habermetre

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