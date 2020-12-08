Ankara Büyükşehir Belediyesinden borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı

08.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:45
Ankara Büyükşehir Belediyesinden borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükelleflerin, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait vergi borçları ile diğer cezaların yapılandırabileceği hatırlatıldı.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020'ye kadar yapılandırma başvurularını "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden çevrimiçi ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabileceği vurgulanan açıklamada, "Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, '(0312) 507 14 75-88-94 ya da (0312) 507 18 57' numaralı telefonları arayarak da daha detaylı bilgi alınabilecek." bilgisi verildi.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların yapılandırdıkları tutarları ikişer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk taksiti zamanında ödeyen vatandaşlara, ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak. Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek. Yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak."

Açıklamada, yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanının getirildiği kanun kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizlerinin de Yİ-ÜFE oranında güncelleneceği ifade edildi.

Yapılandırma kapsamına giren borçlar

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

"Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar, katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları, ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları."

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların başvuruları ikametlerinden alınabilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, yapılandırma çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, Başkent 153'e talepte bulunmaları halinde başvurularını ikametlerinden alacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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